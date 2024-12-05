Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Aralık 2024 10:25
İdari mahkeme karar yazımı

2 aralıkta heyette görüşülmüş karar yazılcakmış bunun tahmini süresi nedir arkadaşlar ?

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