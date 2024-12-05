Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


05 Aralık 2024 10:34
İdari hizmet sözleşmesi

arkadaşlar idari hizmet sözleşmesi ile işe giriş yaptım 6 ay deneme süreci sonrası süresiz sözleşmeli olacağımı söylediler bazıları ise 6 ay sonra kadrolu olucaksın dediler bu konu halkında net bilgisi olanlar cevap verebilir mi ?

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