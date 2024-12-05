Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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05 Aralık 2024 11:07
Askeri kurum ve renk körlüğü hakkında

Hocalarım merhaba, bende genel renk körlüğü var. Asker polis gibi alımlarda sorun olacağını biliyorum fakat Kara Harp Komutanlığı, Hava Harp komutanlığı gibi kurumların memur alımlarında sorun yaşar mıyım 4 yıllık sosyal hizmet mezunuyum. Bu kurumlar Sosyal Çalışması aldığında başvurum kabul edilse sırf renk körlüğünden elenir miyim. Bilgi sahibi bir yazarsa çok mutlu olurum şimdiden teşekkür ederim.

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