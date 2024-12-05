Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet



Becayiş istiyor
05 Aralık 2024 11:12
Yüksek Lisans Mezunu Devlet Memurları Üniversitede Ders Verebilirmi?

Merhaba arkadaşlar, Ben Uluslararası Ticaret ve Finans alanında tezli yüksek lisans bölümü mezunu bir devlet memuruyum. Üniversitede ikinci dönem için ders vermek için müracaatta bulunmak istiyorum. Böyle bir hakkım varmı bunu bilmek istiyorum.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Aralık 2024 11:18

Ufak bir araştırma ile doktora yapan memurlar için mümkün olduğuna dair bir yazı buldum ama yüksek lisans için herhangi bir yorumda bulunmuyor. Daha doğrusu genel itibariyle mümkün olduğu yazılmış. Arama motoruna "yüksek lisans yapan memur ders verebilir mi" yazdığınızda ikinci sırada bir sendikanın bu konuyla ilgili yazısını bulabilirsiniz.

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