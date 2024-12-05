Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Aralık 2024 11:13
Uyuyan sendikalar

Eyyyyyyy! sabit ücretle çalışan emekçiler . daha ne kadar uyumaya devam edeceksiniz...

Senin hakkını savunmayan örgütlenmelerde neden kuyruk olmaya devam ediyorsunuz..

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