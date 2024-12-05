Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Aralık 2024 11:30
Refah Payı

Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem memur ve memur emeklilerinin 12.5 lik artışı 16 ya tamamlanabilir demiş. Bana şahsen çok uzak ihtimal gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? arkadaşlar. Bir refah payı verilebilir mi?


egop0
Aday Memur
05 Aralık 2024 13:08

Biz alıştık buçuklu rakamlara 12,5 u tamamlamazlar :)

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