Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Aralık 2024 11:30
Refay Payı

Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem memur ve memur emeklilerinin 12.5 lik artışı 16 ya tamamlanabilir demiş. Bana şahsen çok uzak ihtimal gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? arkadaşlar. Bir refah payı verilebilir mi?

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