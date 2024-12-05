Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Aralık 2024 11:38
UYAP sorunsalı

Merhabalar, Türkiye'nin belki de iş anlamında en yoğun mahkemelerinden birinde çalışıyorum mesai saatlerinde işimi bitirmek için 8-5 çok yoğun bir çaba sarfetmeye çalışıyorum son zamanlarda bu UYAP'ın yavaşlaması ve bazen duruşmada dahi gitmesi mesai saatinden sonra çalışmak mecburiyetinde bırakıyor hayır anlamıyorum nedir çözemediğiniz bu UYAP'ta böyle bir rezillik yaşamak zorunda mıyız her seferinde ?

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