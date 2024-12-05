Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Aralık 2024 11:48
İmza yetkisi

Aynı İl Müdürlüğüne bağlı Şubeler arası yazışmayı Şube Müdürümü yoksa Sorumlu Müdür Yardımcısı mı imzalar. Bu neye göre ayrılır. Bununla ilgili bir yönetmelik var mı.


adalı-polis
Genel Müdür
05 Aralık 2024 12:06

Şubeler arası yarışmayı şube müdürü imzalar. Her emniyet müdürlüğünün imza yetkileri yönergesi vardır ve burada bu husus belirtilir. Bu yönergeyi ya hukuk işleri ya personel şube her yeni emniyet müdüeüne imzalatıp birimleri dağıtımını yapar. İmza yetkileri yönergenizi bulun dığru cevap orada. Ama %99 dediğim gibidir aksi bir hüküm yazmaz. Şube müdürü


taka052
Aday Memur
05 Aralık 2024 12:14
teşekkür ederim

taka052
Aday Memur
05 Aralık 2024 12:15
teşekkür ederim
adalı-polis, 3 saat önce

Şubeler arası yarışmayı şube müdürü imzalar. Her emniyet müdürlüğünün imza yetkileri yönergesi vardır ve burada bu husus belirtilir. Bu yönergeyi ya hukuk işleri ya personel şube her yeni emniyet müdüeüne imzalatıp birimleri dağıtımını yapar. İmza yetkileri yönergenizi bulun dığru cevap orada. Ama %99 dediğim gibidir aksi bir hüküm yazmaz. Şube müdürü

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