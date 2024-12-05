KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


05 Aralık 2024 12:53
A grubu mu B grubu mu?

Merhaba arkadaşlar aklımı karıştıran bir konu var sizlerin de fikrini almak istedim. 24 yaşındayım Ekim 2023 ten beri Gençlik ve Spor bakanlığında büro personeli olarak çalışıyorum.(memleketimde aile evindeyim çok şükür buraya atandım.) Siyaset bilimi ve kamu yönetiminden 2022 de mezun oldum. A grubu sınavlarını denemek istiyorum veya kaymakamlık sizce değer mi? çok zor ve gözümde büyüyor açıkçası yaşımda genç denemekte istiyorum ama çalışırken de zor olacak biliyorum. Kısacası bu durumda a grubu denemeye değer mi?

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