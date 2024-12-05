KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Aralık 2024 12:59
A grubu mu B grubu mu?

Merhaba arkadaşlar aklımı karıştıran bir konu var sizlerin de fikrini almak istedim. 24 yaşındayım Ekim 2023 ten beri Gençlik ve Spor bakanlığında büro personeli olarak çalışıyorum.(memleketimde aile evindeyim çok şükür buraya atandım.) Siyaset bilimi ve kamu yönetiminden 2022 de mezun oldum. A grubu sınavlarını denemek istiyorum veya kaymakamlık sizce değer mi? çok zor ve gözümde büyüyor açıkçası yaşımda genç denemekte istiyorum ama çalışırken de zor olacak biliyorum. Kısacası bu durumda a grubu denemeye değer mi?


remzi061906
Aday Memur
05 Aralık 2024 13:19

Hocam bende sizinle aynı durumdayım bence denenebilir kaymakamlık olmasa bile gelir uzmanlığı vb. Kadrolara atanabilirsiniz


nesli521
Aday Memur
05 Aralık 2024 13:43

Evet hocam ama değer mi sonuçta yorucu bir süreç olacak gelir uzmanlığı vs genelde çok tavsiye edilmiyordu tecrübeli kişiler tarafından. Benimde aklım karışık

remzi061906, 2 saat önce

Hocam bende sizinle aynı durumdayım bence denenebilir kaymakamlık olmasa bile gelir uzmanlığı vb. Kadrolara atanabilirsiniz


the back of furkan
Şef
05 Aralık 2024 14:39

Kpss:78,25 demişsiniz

https://forum.memurlar.net/konu/2520305/suem-atamasi.html

bu ülkede iibfli olmak ayrıcalık, 78 ile büroya atanıyorsun.

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