Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Aralık 2024 13:16
Çakılı kadro eş durumu tayini davası

Arkadaşlar daha önce böyle bi durumla karşılaşıp dava açan oldu mu eşim TSK personeli açarsam kazanma olasılığım nedir lütfen gerçekten net bilen cevaplasın !

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