Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Aralık 2024 13:55
Refakat izni kullanımı

Merhabalar, istifa sonrası yeniden kadrolu olarak devlet hastanesine atandım. Eşim şuan 8 aylık hamile 3üz ve riskli gebelik olması sebebiyle bu hafta hastaneye yatışı yapılacak. Ben de şehir dışına atandım. Bu durumda çalışma başlangıcımı yapıp refakat izni almam mümkün mü? Bakacak bir tek benim annem var ve onunda kronik hastalıkları var.

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