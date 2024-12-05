KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Aralık 2024 14:14
Milli Saraylar - Koruma ve güvenlik

Merhabalar milli sarayların koruma ve güvenlik alımına başvuran varmı ? Koruma güvenlik olarak sıralamaya giren arkadaşlar varsa puan ve sıralaması nedir ? Şimdiden teşekkür ederim.

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