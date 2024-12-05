Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Aralık 2024 15:04
Memur şehir dışı heyet raporu

Merhaba şehir dışında izindeydim işe başlangıç günümde şehir dışından saglık kurulu raporu aldım 3 hekimli şehir dışı olmasının sıkıntısı olurmu yoksa heyet raporu oldugu için geçerli olurmu


hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Aralık 2024 15:46

https://cdn.bartin.edu.tr/personel/ae8f57c8ad4254b5019c6fb31b079871/14_wmrI0AZ.pdf


civil_eng06
Şube Müdürü
05 Aralık 2024 16:06

İşe başlangıç gününde raporu şehir dışından alırsan kabul edilip edilmemesi (hakem hastaneye sevk istemi yapılıp yapılmaması) kurum inisiyatifinde. Örneğin pazartesi iş başı yapman gerekiyordu il dışı hastaneden rapor aldın kabul veya ret durumu kuruma kalmış. Normalde kabul edilmemesi lazım. İzninin son günü alırsan bir sıkıntı olmaz. Ancak hafta sonu ise sadece acilden alınan rapor geçerlidir.


yasinys
Aday Memur
05 Aralık 2024 16:19

Normalde raporluydum çarsamba günü dahil buyun yani perşemde tekrar doktora gözükecektim yıllık izin doktor kontrolu amaçlı diye yazdım ayın 3 ünde ama hala bekleniyor red yada onay vermediler bende onaylarlar diye bugun yani iş mahalline gitmedim doktora gideceğimden doktorda heyet raporu yazdı sımdı izin belgesi bekleniyor olsugundan raporu da gönderemiyorum sisteme ne yapacağımı bilemedim

civil_eng06, 2 saat önce

İşe başlangıç gününde raporu şehir dışından alırsan kabul edilip edilmemesi (hakem hastaneye sevk istemi yapılıp yapılmaması) kurum inisiyatifinde. Örneğin pazartesi iş başı yapman gerekiyordu il dışı hastaneden rapor aldın kabul veya ret durumu kuruma kalmış. Normalde kabul edilmemesi lazım. İzninin son günü alırsan bir sıkıntı olmaz. Ancak hafta sonu ise sadece acilden alınan rapor geçerlidir.

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