Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


05 Aralık 2024 15:05
Kit Giyim Yardımı

657 Giyim yardımı almaya tekrar başlamış Kit kurumları olarak aynı haklara sahip olmamıza rağmen gözardı edildik. Kurumunda giyim yardımı alanlar oldu mu ?


zahmetçakar
Şef
05 Aralık 2024 15:22

biz kitiz; kim takar kitleri...


sefer32
Aday Memur
05 Aralık 2024 16:50

kart ile verilmiyorlarsa ayni neden verilmiyor.

Toplam 2 mesaj

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