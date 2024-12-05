Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Aralık 2024 15:32
Sigortalılık süresi

Ben sözleşmeli personelim doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrıldım bu sürede sözleşme sürem şuan dondu döndüğümde tekrar devam edecek değil mi kadro açısından soruyorum?

Ancak e devlette sigortalılık süresi devam ediyor burada yanlışlık olduğu için mi bunu anlayamadım

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