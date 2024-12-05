Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Aralık 2024 15:39
Memurluğa 4/b'li başlayan ve kadroda emekli olanlar

selam 1998 yılında sigorta başlangıcım ve tolam 823 gun pirim gunu ile beraber 2006 yılında kpss ile 657/4b olarak atamam yapıldı 2011 yılında ise kadroya geçtik.bu arada 2 yıllık yuksek okulda bitirdim.2024 yılı kasım ayında emekli olmak için dilekçe verdim. E devletten sgk ekranında ek gösterge 3600, kademe 1/4, derece 1/1. Hizmet suresi 21 yıl 3 ay yatan ikramiye 601.000 tl yatacak maaş 17200 Tl . Arkadaşlar memurlar nette hep hesap ederdik 3600 ek gösterge 670 bın ıkramiye 25 bın maaş diye . SGK beni şoke etti . yanlışlık olmustur diye cimere de yazdım. bunlar neye göre hesapladılar. lise mezunu bile benden çok maaş alıyor.böyle bır durum başına gelen varmıdır

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