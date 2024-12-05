Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


05 Aralık 2024 16:28
akdeniz universitesi hastanesi hemsirelik

merhaba arkadaslar akdeniz universitesi hemsirelik alimlarina basvurdum orada calisacan birileri bana yardimci olabilirmi hastanenin calisma ortami nasil yerlesirsem is basi yapsam pisman olurmuyum yoksa saglik bakanligi atamalarini mi beklemeliyim tesekkur ederim

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