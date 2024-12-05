Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Aralık 2024 16:33
universite hastanesi mi saglik bakanligi mi

merhaba arkadaslar bu sene ortaogretim hemsirelik kpss siralamam 1200lerde onumuzdeki saglik bakanligi atamalarinda yerlesirmiyim? yoksa universte ilanlarina basvursam pisman olurmuyum lutfen bana yardimci olun


Hemşire4567
Aday Memur
05 Aralık 2024 17:28

Tabiki sağlık bakanlığı o hataya biz düştük sen düşme üniversite hastanesi pişmanlık mobbing iş yükü tayinin olmaması hepsi ayrı ayrı sıkıntı gerekirse bir daha hazırlan sınava ama üniversiteye bulaşma

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