Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Aralık 2024 16:41
Hemşirelik Veya Mühendislik

Bu sene yeniden üniye başlayacağım. Kime sorsam kendi mesleğinden şikayetçi. Ytde bakıyorum tüm hemşireler kötülüyor. Altındaki gelen yorumlarda cabası. Maaşlar desen kimi 45 alıyorum kimi 65-70 alıyorum diyor. Gazi imalat müh. Yada kendi şehrimde hemşirelik düşünüyorum. Gazideki bölümün mezunlari genel olarak mutlu ama başlangıçta maaşlar 25-30 diyen bile oluyor. E mühendislik bu haldeyken hemşireler neden bana mühendis ol diyor? Yani bana kısaca hemşireler nekadar kazanıyor, ve pek inanmıyorum ama mühendislerden kat kat zorluk mu çekiyor bunun bilgisini verebilir misiniz?

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