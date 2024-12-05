KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Aralık 2024 17:04
Atama Hk.

arkadaşlar yakın zamanda atama yapacak kurumlar var mı?


the back of furkan
Şef
05 Aralık 2024 18:03

19-26 Aralık 2024

2024/2 merkezi atama tercihleri var.


Leonardei
Aday Memur
05 Aralık 2024 19:03
açıktan güzel bir atama yapacak kurum var mı?
the back of furkan, 2 gün önce

19-26 Aralık 2024

2024/2 merkezi atama tercihleri var.


the back of furkan
Şef
05 Aralık 2024 20:02

türkşeker vardı

Leonardei, 2 gün önce
açıktan güzel bir atama yapacak kurum var mı?
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Merkezi atama dışında atanıp gitmeme yaptırımı2024 lisans 4001 kodlu atamaKPSS lisans p3 puanı 87,2 sıralama 406Puan silinmiş4429 ile atanamakPTT personel alımAtama Hk.Milli Saraylar İdaresi Büro Personeli Maaş ve İmkanlarDHMİ Apron Memurluğu HakkındaKamuda Bilgisayar Mühendisliği

Sözlük

memurlar.net'in sözlük açılımı 2 yıldız tilbe 1 islam'a göre herkes kendi aklından sorumludur 1 islam'a göre kamu malına el uzatanların durumu 2 birbirlerine acilamayan platonik kisileri 2 hitap şekilleri 1 güne bir söz bırak 1 kadına şiddet 1 ejderha 2 heyet tahrir el-şam 1

Son Haberler

Koruyucu ailelik yapan memurlar rekafat izni kullanabilir mi?7 Aralık 2024 tarihli atama kararı yayımlandı7 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları2 kardeşin öldüğü kazada, şoföre 15 yıla kadar hapis istemiYenidoğan çetesi soruşturmasında üçüncü dalga: 11 şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?