KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Aralık 2024 17:04
atama
arkadaşlar yakın zamanda atama yapacak kurumlar var mı?

Çok Yazılan Konular

Puan silinmişMerkezi atama dışında atanıp gitmeme yaptırımıKPSS lisans p3 puanı 87,2 sıralama 406A grubu mu B grubu mu?Kurumlar arası geçiş ve kpss puan yanma muhabbetiAday memur istifaEem+em branş sıralamasıAlım yapmasını beklediğiniz kurumlar neler?Mekatronik Mühendisleri neredesinizHeyet raporu

Sözlük

Misofonya 1 harem 1 otizm 1 zeki ile gerizekalı arasındaki ince çizgi 1 Hanifi doğancı 1 kulağının üstüne yatmak 1 müslüman noel kutlamaz 1 aş taşınca kepçeye paha olmaz 1 aynabat yegenova 1 mağara resimleri 1

Son Haberler

Rojin'in eşyaları babasına teslim edildiFirari FETÖ hükümlüsü evinde yakalandıKamu-Sen'den Mehmet Muş'a süre tepkisi: Memurun sesi kesildiJaponya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya Camii'ni ziyaret ettiMilli Güvenlik Kurulu toplandı! Gündem Suriye

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?