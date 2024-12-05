KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Aralık 2024 17:41
2024 lisans 4001 kodlu atama

bu sene 4001'den hangi kurumlar alım yapar? meb'in yaptığı gibi iyi bir alım olur mu?


Kpsbirincisi
Genel Müdür
05 Aralık 2024 17:47

Artık 4001 kalmadi gibi bir şey, 4001 le alan çok sınırlı sayıda kurum ve kadro kaldı o da zaten çok yüksek puanlarla aliyor.


Rüstem iibf
Aday Memur
05 Aralık 2024 17:56

4001 alımları artırılmalı. yüksek puanlılar açıkta kalmamalı

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