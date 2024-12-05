Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Aralık 2024 18:01
Çalışılan ilde ikamet zorunluluğu var mı?

Arkadaşlar kolay gelsin. Çalıştığımız ilde ikamet zorunluluğu var mı? Bazen komşu illerde gidiş gelişler oluyor farklı bir ilde ilametimin olmasına mevzuat yönünden engel bir durum var mıdır acaba? Şimdiden tesekkur ediyorum.


Brse
Aday Memur
05 Aralık 2024 18:16

Bir olaya karışma sorun yok.

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