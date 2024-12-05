İKAMET ZORUNLULUĞU VAR MI?

Arkadaşlar kolay gelsin. Çalıştığımız ilde ikamet zorunluluğu var mı? Bazen komşu illerde gidiş gelişler oluyor farklı bir ilde ilametimin olmasına mevzuat yönünden engel bir durum var mıdır acaba? Şimdiden tesekkur ediyorum.

Arkadaşlar kolay gelsin. Çalıştığımız ilde ikamet zorunluluğu var mı? Bazen komşu illerde gidiş gelişler oluyor farklı bir ilde ilametimin olmasına mevzuat yönünden engel bir durum var mıdır acaba? Şimdiden tesekkur ediyorum.