HASTANE PDC DOLU OLMASI HALİNDE

Merhaba arkadaşlar. istediğim hastane Pdc dolu olması halinde il sağlık isterse verebilir mi yine de ? Mesela pdc 8 kişi dolu ek olarak 9. 10. Kişi olarak verebilir mi ? Sistem buna izin veriyor mu bilgisi olan varsa aydınlatır mısınız ? İl sağlık müdürlüğü çkys sisteminde yapabiliyorduk fakat ekip sisteminde olmuyor dedi. Torpilli felan olsaydı yapılabilir miydi sistemi bilgisi olan şahit olan var mı son zamanlarda? ekip sistemini bilen yardımcı olabilir mi lütfen.

Merhaba arkadaşlar. istediğim hastane Pdc dolu olması halinde il sağlık isterse verebilir mi yine de ? Mesela pdc 8 kişi dolu ek olarak 9. 10. Kişi olarak verebilir mi ? Sistem buna izin veriyor mu bilgisi olan varsa aydınlatır mısınız ? İl sağlık müdürlüğü çkys sisteminde yapabiliyorduk fakat ekip sisteminde olmuyor dedi. Torpilli felan olsaydı yapılabilir miydi sistemi bilgisi olan şahit olan var mı son zamanlarda? ekip sistemini bilen yardımcı olabilir mi lütfen.