KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Aralık 2024 18:14
Kamuda Bilgisayar Mühendisliği
Merhabalar bilgisayar mühendisliği mezunuyum. KPSS 2026 sınavından P3 86.9 puan aldım branş sıralamam 114. Kamuda bilgisayar mühendisinin girebileceğim kaç farklı istihdam türü vardır hangi pozisyonlarda çalışabilirim ? Bu konularda çok az bilgiye sahibim. Farkları ve avantajları nelerdir (Belediye, bakanlık, KİT vb.) ? Hangilerini tercih etmek mantıklıdır ? Bilgilendirirseniz sevinirim. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

the back of furkan
Şef
05 Aralık 2024 18:17

TEİAŞ iyi

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Puan silinmişMerkezi atama dışında atanıp gitmeme yaptırımıKPSS lisans p3 puanı 87,2 sıralama 406A grubu mu B grubu mu?2024 lisans 4001 kodlu atamaKurumlar arası geçiş ve kpss puan yanma muhabbetiAday memur istifaEem+em branş sıralamasıAlım yapmasını beklediğiniz kurumlar neler?Mekatronik Mühendisleri neredesiniz

Sözlük

müslüman noel kutlamaz 1 titanik neden battı 1 halı 1 ejderha 1 kafa açmak 2 Hanifi doğancı 1 milli değer 1 nereden anladın 2 çaylak 2 ego sörfü 2

Son Haberler

BDDK'dan enflasyon muhasebesi açıklamasıBDDK'dan taksitle cep telefonu alımında yeni düzenlemeEski DLH müdürünün ölümüyle ilgili sürücüye tutuklamaMilli Güvenlik Kurulu sona erdi!Tunceli Belediyesi'nin borcu açıklandı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?