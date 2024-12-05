KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Aralık 2024 18:23
4629 Mekatronik Mühendisliği KPSS 2024 Branş Sıralaması

Merhaba Arkadaşlar

İlerleyen süreçte alımlar hakkında paylaşım için bu konu başlığı altında toplanalım. Gören arkadaşlar puanını ve branş bazında sıralamalarını belirterek dahil olursa hepimiz bilgi sahibi oluruz.

P3 87.99 - Branş bazında sıralama 15

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