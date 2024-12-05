Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Aralık 2024 18:50
bastıralım arkadaşlar ÖMK

#mebkilavuznerede


Seyyahh49
Aday Memur
05 Aralık 2024 18:59

Basliyomuyuz etkinlige?saat bellimi


uca
Daire Başkanı
05 Aralık 2024 19:05

saar 8 demısler


Atmc4
Aday Memur
05 Aralık 2024 20:06
now haberi falan da etiketleyelim bastıralım

uca
Daire Başkanı
05 Aralık 2024 20:26

EBS

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Uzman baş öğretmenlik kılavuzu Ek dersi yatan var mı?21 saatMEB okullarında Kütüphane memurluğuNöbetçi öğretmen eksiği var ve nöbet tutan rehberlikçi yokHagb aldım ama.4B Hakkında Önemli Bir SoruUzman ve Başöğretmenlik için X etkinliğiHafta Sonu Yapılan Veli Toplantısının Ek Ders ÜcretiHer şey maddi

Sözlük

sınav giriş belgesi 2 halı 1 ego sörfü 2 şiir 2 yapay zeka 1 aynabat yegenova 1 birine benzetmek 3 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 3 günaydın sözlük 3 emir komuta 2

Son Haberler

BDDK'dan enflasyon muhasebesi açıklamasıBDDK'dan taksitle cep telefonu alımında yeni düzenlemeEski DLH müdürünün ölümüyle ilgili sürücüye tutuklamaMilli Güvenlik Kurulu sona erdi!Tunceli Belediyesi'nin borcu açıklandı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?