Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Aralık 2024 19:01
ogretmen akademis
Arkadaslar merhaba.bu ogretmen akadamilerinde egitim suresince memur olan birisi istifa etmek zorundami.Yoksa egitimlerden basarili olup sozlesmeli atanacagi zamanmi istifa edecek.cevaplar icin simdiden tesekkurler

Çok Yazılan Konular

Uzman baş öğretmenlik kılavuzu Ek dersi yatan var mı?21 saatMEB okullarında Kütüphane memurluğuNöbetçi öğretmen eksiği var ve nöbet tutan rehberlikçi yokHagb aldım ama.4B Hakkında Önemli Bir SoruUzman ve Başöğretmenlik için X etkinliğiHafta Sonu Yapılan Veli Toplantısının Ek Ders ÜcretiHer şey maddi

Sözlük

kel ve göbeğin uyumu 1 gamsız kişi 5 güne bir şiir bırak 6 maaş günü 3 zeki ile gerizekalı arasındaki ince çizgi 1 emir komuta 2 emirdağ 2 yapay zeka 1 kulağının üstüne yatmak 1 kutül amare 1

Son Haberler

BDDK'dan enflasyon muhasebesi açıklamasıBDDK'dan taksitle cep telefonu alımında yeni düzenlemeEski DLH müdürünün ölümüyle ilgili sürücüye tutuklamaMilli Güvenlik Kurulu sona erdi!Tunceli Belediyesi'nin borcu açıklandı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?