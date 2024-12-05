Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Aralık 2024 19:01
Öğretmen Akademisi

Arkadaslar merhaba.bu ogretmen akadamilerinde egitim suresince memur olan birisi istifa etmek zorundami.Yoksa egitimlerden basarili olup sozlesmeli atanacagi zamanmi istifa edecek.cevaplar icin simdiden tesekkurler

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