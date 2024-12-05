Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Aralık 2024 19:20
Suriye Görev Gücü
Abiler meslekte 3. yılı olanlar gidebiliyor mu suriyeye dış görevlendirme ile 5 yıl altı memurlara öncelik verilmiyormuş diye duydum bilgisi olan var mı

furkan5555
Aday Memur
05 Aralık 2024 19:22
Abiler meslekte 3.yılı olanlar Suriyeye dış görevlendirme ile gidebiliyor mu? 5 yıl altı memurlara öncelik verilmiyormuş bilgisi olan var mı
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