Suriye Görev Gücü

Abiler meslekte 3. yılı olanlar gidebiliyor mu suriyeye dış görevlendirme ile 5 yıl altı memurlara öncelik verilmiyormuş diye duydum bilgisi olan var mı

Abiler meslekte 3. yılı olanlar gidebiliyor mu suriyeye dış görevlendirme ile 5 yıl altı memurlara öncelik verilmiyormuş diye duydum bilgisi olan var mı