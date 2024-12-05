Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Aralık 2024 19:56
2025 Şark hazırlığı

İyi akşamlar arkadaşlar. Lise ve ortaokula giden çocuklar var. Şark için Osmaniye, Hatay, Mardin, Batman illeriyle ilgili özellikle Eğitim ve lojmanlar la ilgili bilgi alabilir miyim? Şimdiden teşekkürler.

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