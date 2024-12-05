Adalet Bakanlığı 2024 alımı

Önlisans ftr ve tds mezunuyum katipliğe hazırlanıyorum size göre katiplik nasıl bir meslek ve alımlar ne zaman olur bi fikri olan var mı

Önlisans ftr ve tds mezunuyum katipliğe hazırlanıyorum size göre katiplik nasıl bir meslek ve alımlar ne zaman olur bi fikri olan var mı