Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Aralık 2024 20:09
Zorla Görevlendirme Müdür Yardımcılığı

Herkese merhabalar. Branşımdan dolayı zorla görevlendirme müdür yardımcısı yapıldım Ekim ayında. Hadi iyi kötü E-Okul işlemlerini çözdüm ama bunun üzerine TKYS ve MYS gibi sorumluluklar da bana verildi. MYS'de harcama yetkilisi okul müdürü olduğu için hadi tamamen bende değil ama TKYS gerçekten başımı ağrıttı. Kaç gündür bakıyorum hala daha anlayamadım ve çok kafam karıştı. Okulda en ufak bir şey kaybolsa bu sebeple benim başım belaya giriyormuş anladığım kadarıyla. Bu müdür yardımcılığından veya en kötü TKYS ve MYS sorumluluklarından nasıl kendimi kurtarabilirim? Teşekkür ederim.

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