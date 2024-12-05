KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


05 Aralık 2024 20:31
2. üniversite bölüm değişikliği

Selam,

aöf anadolu işletme 1. sınıfta okuyorum. aöf anadolu iktisat'a geçmem mümkün müdür?

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