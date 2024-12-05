Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Aralık 2024 20:54
öğretmenlere ücretsiz yemek sağlanmalı

bence...


ece-ogretmen-ist
Aday Memur
05 Aralık 2024 21:12

Maaş veriliyor ya


yorguntarihçi
Genel Müdür
05 Aralık 2024 21:22

Haklısın hocam , aslında o maaşı da (zaten kamu da niteliksel olarak en az maaşı alıyorlar) azaltmalilar devlete yük hep, öyle azaltılmalı ki gidip pazarda limon satmalilar mesela

ece-ogretmen-ist, 2 saat önce

Maaş veriliyor ya

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