Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


05 Aralık 2024 21:13
Engelli memurun 1 defaya mahsus hakkının iptaline ilişkin emsal karar

Arkadaşlar merhaba engellinin tayin hakkına red veren bakanlığa 1 defaya mahsus Danıştayın iptal kararı var biliyorsunuz.Bu duruma istinaden dava açıp elinde mahkeme kararı olan var mı ?

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