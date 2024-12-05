KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Aralık 2024 21:14
ptt personel alım

ptt 2018 yılından beri alım yapmıyor. acaba beklenen yüksek alım gelecek mi? gelirse kaç civarı olur?


Legolaskaracı
Memur
05 Aralık 2024 22:09
w

dfnyemalkvrne
Aday Memur
05 Aralık 2024 22:43
el altından alıyorlardır hocam. yoksa mümkün mü
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