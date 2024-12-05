Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Aralık 2024 21:16
ASKERLİĞİMİZ DE HİZMETTEN SAYILSIN VE HAKKIMIZ OLAN VERİLSİN

Kısa veya uzun dönem askerliği biz mi istedik ki bugün mağdur ediliyoruz?Zirâ vatan görevini yapmak niçin cezalandırılıyor?Askerlik vazifesini "asker öğretmen olarak yapan,"bedelli" olarak yapan arkadaşlarımız yaptıkları askerlik hizmetinin karşılığını alıyorken -almalılar elbet,haklarıdır- biz neden mahrum ediliyoruz? Lütfen bu haksızlık giderilsin.Hürmetler...

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