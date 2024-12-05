Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Aralık 2024 21:29
Malulen emekli geri mesleğe donebilirmi

Arkadaşlar yaklaşık bir sene önce kendi isteğimle malulen emekli oldum.yalniz geri mesleğe dönmek istiyorum birkaç çabam oldu dönmek için ama olmadı imkan varmi yapabileceğim birey varmı

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