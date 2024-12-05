Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Aralık 2024 22:23
eş durumu mazeret tayini

Merhabalar eşimle aynı şehirde farklı kurumlarda çalışıyoruz.Bugün eşimin tayini başka şehre çıktı. Eşim infaz koruma memuru ben hemşire, takvimi beklemek zorunda mıyım ? yoksa herhangi bir zamanda başvuru yapabiliyor muyum?


hektor16
Şef
05 Aralık 2024 22:28

ikimiz de kadroluyuz bu arada

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