Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Aralık 2024 22:54
İl dışı atamada 3 yıl kuralı tamamen kaldırılsın

İl dışı atamada 3 yıl kuralı tamamen kaldırılsın

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