Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


05 Aralık 2024 23:18
KİT / Durumlar
Herhangi bir KİT'e başvurup gidememe, kazanamama veya atanıp gidememe durumlarında diğer KİT'lere tekrardan başvurabilir miyiz?

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