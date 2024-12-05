Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Aralık 2024 23:22
Özel sektör eş durumu eş işten çıkarsa sonuç ne olur???

Eşim özel sektörde çalışıyordu eş durumu ile tayin oldum eşim geçen ay işten çıktı dolayısıyla belge veremedim ve çalıştığım ilde kalmak istiyorum dilekçe verip kalabilir miyim? Yeni yönetmenliğe göre kalabilirsin diyor böyle bir durumla karşılaşan oldu mu?

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