Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Aralık 2024 23:34
TAYİN!
Atama işlemleri başlatıldı demek tayinin olumlu olduğu anlamında mı ??

Elif.18
Aday Memur
05 Aralık 2024 23:47
.

Kvsrruncll
Aday Memur
06 Aralık 2024 00:07
sizde mi aynı durumdasınız ?
Elif.18, 1 saat önce
.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

4b Sözleşme Yenilememe 1 Yıl Cezası var mı?Ne olur yardim!Ocak zammıEş durumu pdc engeliHastane değişimi?Yüzde 90 engelli raporu alınabilir mi?istifa sonrası geri dönüş BoşanmaAdana Karşıyaka Devlet Hastanesiİstifa Eden 4b'li Üst Unvanlı 4b'ye başvurabilir mi?

Sözlük

sana bir çift lafım var 2 halı 1 milli değer 1 islam'a göre herkes kendi aklından sorumludur 1 hitler 1 totem 1 mescid-i Süleyman 2 birbirlerine acilamayan platonik kisileri 2 otizm 1 kadına şiddet 1

Son Haberler

Okullardaki serbest kıyafet uygulaması kaldırıldıAskerliği borçlanmak emeklilik tarihini öne çeker mi?6 Aralık 2024 tarihli arama kararı yayımlandı6 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıklarıİletişim Başkanı Altun, basın müşavirleriyle buluştu

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?