Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


06 Aralık 2024 00:40
Aile ve sosyal hizmetler bakanliginda calisan arkadaslar yardımcı olabilir mi ?
aile bakanlığı güvenlik soruşturması yapıyor mu ? yoksa arşiv araştırması mi yapılıyor sadece ?

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