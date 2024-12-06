Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Aralık 2024 00:44
8 yıl disiplin cezası almayan memura bir derece verilmesi

10 yıldır memur olarak çalışmaktayım daha önce 6 yıl için bir kademe almıştım.

Şimdi dilekçe verip bir derecede alabilir miyim?

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