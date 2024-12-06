Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Aralık 2024 08:29
Neden her okulda öğrencilerle laubali olan bir öğretmen olur?

Öğretmen öğrenci arasında bir mesafe olmalı... Teneffüsteyim koridorda görüyoruz sağda solda laçka laçka hareketler vs... Çok iticisiniz haberiniz olsun.


Lecturer55
Aday Memur
06 Aralık 2024 09:25

Aynen kral ben de şeyi merak ediyorum neden kafasına her esen konu açabiliyor mesela


ece-ogretmen-ist
Aday Memur
06 Aralık 2024 10:45

Neden bunu o ögretmenin yüzüne söyleyemiyorsun da gelip burada arkasindan konusuyorsun?

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